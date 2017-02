Nazirini saymayan polis leytenantı

Şəhərimizin müxtəlif ərazilərində fəaliyyət göstərən bir çox siqnal-cərimə meydançaları əməkdaşlarının sürücülərə qarşı qol qoyduqları qanunsuzluqlar, zaman-zaman böyük söz-söhbətlərə səbəb olmuş və tam əksəriyyət tərəfindən narazılıq hissi ilə də qarşılanmışdır. Dünən isə üz-üzə qaldığı olaylarla bağlı “Gündəm Xəbər”in redaksiyasına təşrif buyuran və uzun illər ərzində aparıcı media qurumlarında peşəkarlıq nümayiş etdirməklə jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan Hüseynzadə Əkbər Məhərrəm oğlunun danışdıqlarını eşitdikcə, sanki bir anlığa olsa belə vəlvələyə deyil, zəlzələyə düşdük. Çünki, o, həm danışıqlarında, həm də redaksiyamıza ünvanladığı müraciətində, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 8 saylı Siqnal-Cərimə Meydançasında yaşananları nəql etdikcə, o halda əksər mətləblərdən xəbər tuta bildik.Belə ki, o, redaksiyamıza ünvanladığı müraciətində qeyd edir ki, “mən 07 fevral 2017-ci il tarixdə saat təqribən 11-12 radələrində, dövlət nömrə nişanı 90-KM-907 olan şəxsi avtomobilimi, şəhərimizin Həsən Əliyev küçəsində yerləşən “QRAND HOSPİTAL”nın qarşısında nəyəsə maneəçiliyi olmayan ərazidə saxlamışdım. Övladımı adı çəkilən hospitalda həkim müayinəsindən keçirib bayıra çıxarkən, avtomobilimin yerində olmadığını görüb olduqca təəccübləndim. Bir qədər axtarış etdikdən sonra mənə məlum oldu ki, avtomobilimi Nəsimi rayonu ərazisindəki 8 saylı Siqnal-Cərimə Meydançasına aparıblar. Belə bir məlumat əldə etdikdən sonra ləngimədən həmin cərimə meydançasına getdim və gözlərimlə gördüyüm ərazidə yaşanan izdihamın varlığı oldu. Az sonra onu da dəqiqləşdirə bildim ki, bu cərimə meydançasında “bezpredel”lik yaşanır, bir kimsənin etirazı saya salınmır.Qol qoyulan qanunsuzluqlara etirazını bildirən hər kəs ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə, DİN-nin rəhbərliyinə və digər qurumlara müraciət edəcəklərini bildirsələr də, içəridəkilərin cavabı o olurdu ki, “pulunu ver də çıx get, kimə, hansı ünvana istəyirsən şikayətini göndər” cavabını verirdilər. Mən adı çəkilən cərimə meydançasındakı otağa daxil olub avtomobilimi gətirən şəxsin kimliyini dəqiqləşdirmək istədikdə, ilk olaraq üz-üzə gəldiyim şəxs polis leytenantı oldu. Elə ki, ona sual verib cavab əldə etmədik istədim, həmin an onun cavabı o oldu ki, “avtomobilini mən gətirmişəm, növbəni gözlə, pulunu ödə də çıx get” dedikdə, sanki təşvişə düşdüm. Bir daha adını və soyadını dəqiqləşdirə bilmədiyim polis leytenantına bildirdim ki, “mənə qarşı edilən haqsızlıqlarla bağlı şikayətlərimi edəcəyəm” dedikdə, onun cavabı o oldu ki, “get kimə istəyirsən şikayətini et, mən bir kimsəni saya salmıram” deməklə, sanki o, bir kimsədən çəkinmədiyini, ehtiyat etmədiyini ortaya qoymuş oldu. Mənə verilən bu cür cavabdan sonra o halın da şahidi oldum ki, belə bir cavab tək mənə deyil, minlərlə insanlara verilən cavablardır.Onu da qeyd edim ki, 8 saylı Siqnal-Cərimə Meydançasında yaşanan ab-hava, “bezpredel”lik, üz-üzə qaldığım haqsızlıq və s. kimi olaylar, məni DİN-nin 102 xidmətinə zəng etməyə də vadar etdi. Çünki şahidi oldum ki, bu cərimə meydançasında əməlli-başlıca anarxiya hökm sürdüyündən, bir kimsəni dinləyən, haqlı etirazları eşidən yoxdur. Məsələn, mənim avtomobilimi qanunsuz cərimə meydançasına gətirmişdilər. Bunu onula əsaslandırıram ki, avtomobilimi saxladığım yerdə “avtomobil saxlamaq qadağandır” nişanəsi yoxdur, yaxud da avtomobilim nəyəsə maneə olmurdu.Ümumi müşahidələrim zamanı onu da müəyyən edə bildim ki, 8 saylı Siqnal-Cərimə Meydançasında çalışanlar, çoxsaylı sürücüləri dövlət hakimiyyət orqanlarından bilərəkdən narazı salmadadırlar. Məsələn, adını və soyadını dəqiqləşdirə bilmədiyim polis leytenantı dönə-dönə bildirdi ki, “mən bir kimsəni saya salmıram”. O halda sual oluna bilər ki, bu cür danışıq, belə bir ifadə forması nə deməkdir? Axı, vətəndaşı olduğumuz dövlətimiz var, güclü dövlət başçımız var, qanunlarımızın təminatçısı olan güc strukturlarımız, o cümlədən DİN-miz var! Bu belə olduğu halda kim o qənaətə gəlməz ki, leytenant rütbəsi daşıyan bir şəxs, məhz dövlətimizi, dövlətçiliyimizin varlığını şübhə altında qoymur?. Odur ki, bu yöndə də düşünməyə zərurət yaranır. Məgər həmin şəxsə leytenant rütbəsini verən ölkənin DİN-i deyilmi? Necə ola bilir ki, bir müstəqil qəzetin rəhbərini dərc olunan açıqlamaya görə, DİN-nin müvafiq qurumları jurnalisti yatdığı yerdə evindən aparıb bir neçə saat saxlaya bilirlər, amma “mən bir kimsəni saya salmıram” deyən polis leytenantına “qaşın üstə qara var” deyən tapılmır?” Deməli, ...Sözsüz ki, Əkbər Hüseyinzadənin 8 saylı Siqnal-Cərimə Meydançasında üz-üzə qaldığı problem, həqiqətən də həmin ünvanda yaşanan anarxiyanın varlığından xəbər verir. Əgər bu belə olmasaydı cərimə meydançasında çalışanlar onu dinləyib, müəyyən məqamlara aydınlıq da gətirərdilər. Adı çəkilən qurumun səlahiyyətlilərinin də mövqeyini dinləyə bilərik.Hörmətli oxucular! Araşdırmamızı bundan sonra da davam etdirib, digər məqamlarla bağlı açıqlamalar da dərc etməyə çalışacağıq.Cəfər